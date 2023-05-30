İSKİ'nin suya zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi

) İBB Meclisi'nde, Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısında, İSKİ'nin suya zam teklifinin gündeme alınmasını oy çokluğuyla reddedildi.

İBB Meclisi, Mayıs Ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler oylandı. 'Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife değişikliğiö teklifinin de yer aldığı ek tekliflerin gündeme alınması, İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi.

'İSKİ'Yİ SİYASETE KURBAN ETMEYİNö

Teklifle ilgili konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, 'Belli olan tekliflerinizi 8 Mayıs'ta gündeme getirmeyeceksiniz. Seçim atmosferinde gündeme getirmeyeceksiniz. 26 Mayıs'ta gündemi ilan edip yayınlıyorsunuz, o gündemde yok. Seçimden sonra 30 Mayıs bugün tarihi itibariyle gündeme getiriyorsunuz. Yazık İSKİ'yi siyasete kurban etmeyin. Tıkır tıkır işleyen meclis, tıkır tıkır bir belediye var. Ama burası da kusura bakmayın Çankaya noteri değil. Burası meclis, dosyaları inceleyecek, getirdiğiniz tekliflere bakacak, İSKİ ve İstanbul'un faydasına görürse imzalayacak. Yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde bu kadar dosyanın komisyonlarca incelenmesi mümkün mü Dolayısıyla asıl cinlik, siz siyasi çıkarlarınıza popülizmine alet ediyorsunuz İSKİ'yi ve İSKİ'yi yönetilemez bir hale getiriyorsunuz. Biz o nedenle gündem tekliflerinin gündeme alınmasına hayır oyu vereceğizö dedi.

'İLK DEFA BU KONU BUGÜN GELMİŞ GİBİ DAVRANMANIZ BİZİ YİNE ŞAŞIRTIYORö

Oylama öncesi konuşan İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 'O zaman, Nisan ayı başında burada Doğan Subaşı oturuyordu. 4 Grup Başkanvekilimiz dedi ki, ta Nisan ayının başında, Mayıs'ta seçim var. Mayıs günü hatırlayın biz meclis de yapmadık. Bir gün yaptık dağıldık, aç kapat yaptık. İSKİ de bu şekilde konuşuldu. Şimdi Sayın Faruk Bey, ilk defa bu konu, bugün gelmiş gibi davranmanız bizi yine şaşırtıyor. İşin devamında yine söyleyeyim, Grup Başkanvekilleri bunu konuştu. Mayıs ayında bunun yapılacağı seçimden sonrasına bırakılacağı söylendi ve ayrıca bu konuda anlaşmaya varıldı. Rutin bir şey, bu son dakika bir şey değil. Burada bağırılması etik değil. Gelin geçirelim bakalım işimize burada amaç yapıcı olmak değil mi ' diye konuştu.

SİYASİ POPÜLİZM YAPILMIŞTIR

Konu hakkında tekrar söz alan Gökkuş, 'Genel Kurul çağrısı yapıldı, maillerimize geldi. Çağrı gündemine geldi. Eğer bu kadar önemliyse bu teklifler, niye o ilan edilen gündemde yok 26 Mayıs'ta ilan edilen gündemde yok. 30 Mayıs'ta yaptığınız ilanda var o. Dolayısıyla, siyasi popülizm yapılmıştırö ifadelerini kullandı.

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