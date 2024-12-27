İskenderun Sahili İçin Yeni Proje: İskenderunlular Yeniden Sahillerine Kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 27 ve 28 Aralık'ta ziyaret edeceği Hatay'da İskenderun sahilinde yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı projesinin açılış törenine katılacak. Proje kapsamında 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

"İskenderunlular özledikleri sahile kavuşacak"

Sosyal medya hesabından yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Bakan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun'daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun sahilinde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sahilde tahkimat yapıp, dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum'un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 'İskenderun Sahil Projesi' hazırlandı. - ANKARA