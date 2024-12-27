Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında 2. gün! Duruşma amca Salim Güran'ın savunmasıyla başladı
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Netanyahu'nun eşi hakkında 'taciz' soruşturması
Netanyahu'ya büyük şok! Eşi hakkında "taciz" soruşturması

İskenderun Sahili İçin Yeni Proje: İskenderunlular Yeniden Sahillerine Kavuşacak

İskenderun Sahili İçin Yeni Proje: İskenderunlular Yeniden Sahillerine Kavuşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun sahilinde uygulanacak sosyal donatı projesinin detaylarını açıkladı. 3.2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan proje, bölgede doğal doku korunarak, vatandaşların daha konforlu bir şekilde sahilden faydalanmasını sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 27 ve 28 Aralık'ta ziyaret edeceği Hatay'da İskenderun sahilinde yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı projesinin açılış törenine katılacak. Proje kapsamında 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

"İskenderunlular özledikleri sahile kavuşacak"

Sosyal medya hesabından yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Bakan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun'daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun sahilinde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sahilde tahkimat yapıp, dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum'un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 'İskenderun Sahil Projesi' hazırlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
img

Havalimanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
img

122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Hassan Diab: Uluslararası müdahaleler Orta Doğu krizlerini derinleştiriyor
İşte eski Lübnan Başbakanı'na göre Orta Doğu'daki krizlerin nedeni
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu

Son Dakika Haberleri

DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.