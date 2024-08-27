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İskenderun'daki Yurtlarda İncelemelerde Bulundu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İskenderun'daki yurtlarda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, yurtların yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İSKENDERUN'DAKİ YURTLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depçi  ile birlikte İskenderun'daki yurtlarda incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yapım çalışmaları hakkında  Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'ten bilgi alıp, binaları gezdi.

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İskenderun Gençlik Spor Politika Spor Güncel Haberler

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