İskenderun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, mermiler, şarjörler, silah parçaları, çalıntı doğal gaz sayacı, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.???????

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 169 mermi, 8 şarjör, 32 silah parçası, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 doğal gaz sayacı, uyuşturucu hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.A.Ç. ve E.Ö, gözaltına alındı.