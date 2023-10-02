İskenderun'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan H.G'nin üzerinde, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 153 fişek, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap bulundu. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, yakalanan H.G'nin üzerinde, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 153 fişek, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap bulundu.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika