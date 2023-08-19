İskenderun'da Aranan 3 Firari Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 3 firari şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan 3 firari şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan E.Y, M.H.T ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.