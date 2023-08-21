İskenderun'da Aranan 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan K.F.B. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.