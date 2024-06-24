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İskender Bayhan, yangınlardan etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesini istedi

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EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Mardin ve Diyarbakır'da meydana gelen yangınlardan etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti. Bayhan, ayrıca ücret politikalarını eleştirerek asgari ücrete zam yapılması ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret belirlenmesi gerektiğini söyledi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Mardin ve Diyarbakır'da meydana gelen yangınlardan etkilenen köylerin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü belirtti.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Bayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce yangınların yaşandığı bölgeler afet bölgesi ilan edilmeli. Geçici barınma yerleri hızla oluşturulmalıdır. Yangından zarar gören geçimlik tarım üretimi yapan köylüler başta olmak üzere tüm ailelerin ve hayvanlarının tedavisine sunulacak olan sağlık hizmetlerinden katılım payı, katkı payı ve benzeri adlarla ücret alınmamalı, ilaçlar bedensiz verilmeli, tedavi süreci tamamen ücretsiz olmalıdır. Köylülerin bütün kayıpları bedelsiz olarak karşılanmalı, üretime devam etmeleri için yem, tohumluk ve gübre desteği sunulmalıdır. Köylülerin borçları derhal silinmelidir."

Bayhan, iktidarın ücret politikalarını eleştirerek, "Acil olarak temmuzda asgari ücrete en az gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı ve buna mutlaka refah payı eklenmelidir. En düşük ücret, yoksulluk sınırının üzerinde olmalı ve mutlaka vergiden muaf tutulmalıdır." dedi.

EMEP'li Bayhan, ücret artışlarına yönelik taleplerine ilişkin, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde mitingler düzenleyeceklerini de aktardı.

Kaynak: AA / Politika

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