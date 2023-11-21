İskeçe Türk Birliği Başkanı AİHM kararlarını görüşmek üzere Strazburg'da

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan tarafından yerine getirilmeyen Batı Trakya Türk Azınlığına ait derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını görüşmek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarda bulundu.

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan tarafından yerine getirilmeyen Batı Trakya Türk Azınlığına ait derneklerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını görüşmek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde temaslarda bulundu.

Ahmetoğlu, ziyaretiyle ilgili AA muhabirine, İskeçe Türk Birliği ve "Bekirusta Davalar Grubu"ndaki diğer Türk azınlık dernekleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının takibi için çeşitli görüşmeler yaptığını belirterek, Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ahmetoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Talebimiz, Yunanistan'ın 15 yıldır uygulamadığı Türk azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarını uygulaması, İskeçe Türk Birliği ve diğer Türk azınlık derneklerinin yasal statüsünü ve tüzel kişiliğini iade etmesi, 1983 yılından bu yana süren haksızlığın, mağduriyetin ve adaletsizliğin sona erdirilmesidir. Aralık ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı var. Biz de bu toplantı öncesinde Strazburg'a çalışma ziyareti gerçekleştirip sorunlarımızı dile getiriyoruz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Yunanistan'a AİHM kararlarını uygulaması için gereken çağrıyı ve baskıyı yapmasını bekliyoruz."

Ahmetoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında olumlu bir yakınlaşma olduğunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu olumlu atmosferin Batı Trakya Türk Azınlığına da olumlu bir şekilde yansımasını umut ettiklerini söyledi.

Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 15 yıldır uygulamıyor.

Yunanistan yönetimi, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varmıştı.

AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı mahkum etmişti. Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.