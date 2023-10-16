İSİPAB, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı. Cezayir Meclisi ve İSİPAB Dönem Başkanı İbrahim Bugali öncülüğünde çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıda, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini durdurması ve Filistin halkının birliğini desteklemesi gerektiği vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı.

Cezayir Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ulusal Halk Meclisi ve İSİPAB Dönem Başkanı İbrahim Bugali öncülüğünde çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda, İsrail'in tüm uluslararası hukuk ihlallerini derhal durdurma, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı derhal sona erdirme, Filistin meselesinin önceliğini teyit etme ve Filistin halkının koşulsuz birliğini destekleme ihtiyacı konusunda fikir birliğine varıldı.

Uluslararası adalet ve insan hakları sisteminin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, uluslararası toplum, Filistin halkına yönelik devam eden İsrail ihlallerine son verilmesi noktasında üzerine düşen görevi yerine getirmeye çağrıldı.

İSİPAB Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyas, Kudüs ve Filistin davasının, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) merkezi meselesi, birliğinin, gücünün ve ortak İslami eyleminin kaynağını oluşturduğuna dikkati çekerek, üye devletlerin İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının kazanılmasına ilişkin çabaların başarıya ulaşması yönünde hareket ettiğini vurguladı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada ayrıca "Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına karşı işlediği suç ve saldırıların devamı niteliğindeki meşru haklarından mahrum bırakan vahşi saldırganlığını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyasına, 70 yılı aşkın süredir büyük haksızlıklara maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma çağrısı yapıldı.