İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından şikayetçi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın "Sayk Vadisi" bölgesinde yaşayan Filistinliler, hemen yanlarında kurulan kaçak Yahudi yerleşimi ve yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle güven içinde yaşayamadıklarını belirtiyor.

Yıllardır Sayk Vadisi ile çevresinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Filistinliler, topraklarını korumak için bulundukları yeri terk etmiyor.

Ramallah'ın doğusundaki bu dağlık bölgede, 300 kişiden oluşan 37 Filistinli aile yaşıyor.

"İsrail askerlerinin korumasında saldırılara maruz kalıyoruz"

Bölgenin ileri gelenlerinden 67 yaşındaki Mahmud el-Kaabene, yaşadıkları yerin yakınında yılbaşında kaçak Yahudi yerleşimleri kurulduğunu belirterek, "O zamandan beri de kendimizi güvende hissetmiyoruz. İsrail askerlerinin korumasında saldırılara maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskın ve saldırılarda 4 Filistinlinin yaralandığını, 3'ünün de gözaltına alındığını aktaran Kaabene, Yahudi yerleşimcilerin silah taşıdığını, aileleri, kadın ve çocukları korkuttuğunu anlattı.

Kaabene, "Üzerinde kimsenin yaşamadığı topraklar istiyorlar. Bizi buradan göndermek için şiddet uyguluyorlar. Sabrediyoruz ama askerlerin korumasındaki Yahudi yerleşimcilere karşı çıplak göğsümüzle ne yapabiliriz?" dedi.

"İsrail, Yahudi yerleşim birimlerini ve yerleşimcileri kullanıyor"

Yasa dışı Yahudi yerleşimleriyle mücadele konusunda çalışmalar yürüten Filistinli aktivist Munzir Amira da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria topraklarından daha büyük pay alabilmek için Yahudi yerleşimlerini ve yerleşimcileri kullandığını söyledi.

Aylar önce yerleşim yerinin yakınında yaşayan 3 bedevi topluluğun göç ettirildiğini aktaran Amira, İsrail'in bölgedeki diğer Filistinlilere de aynı sonu yaşatmak istediğini kaydetti.

Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusu ve hükümet arasında bu projeyi hayata geçirmek için koordine bulunduğunu belirten Amira, İsrail'in bu gibi projelere mali bütçeler ayırdığını anlattı.

Filistinli aktivistler oturma eylemi yapıyor

Onlarca aktivistin, Sayk Vadisi'ni, İsrail'in projelerinden ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korumak için bölgede oturma eylemi yaptığını belirten Amira, "İsrail askerleri korumasında silahlı yerleşimcilere karşı topraklarımızda yaşama hakkımızdan başka bir şeyimiz yok." dedi.

Filistinli aktivistlerin bölgede oluşunun da yeterli olmadığını, toprakları korumak için Filistin tarafından yapılacak bir plana ihtiyaç olduğunu ve maddi destek gerektiğini vurgulayan Amira, bölgede su şebekeleri ve elektrik olmadığını, insanların çadırlar ve derme çatma yerlerde yaşadığını söyledi.

Filistin topraklarındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 300 civarındaki yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.