İşçi Partisi'nin gölge bakanı İsrail saldırılarını destekleyen açıklama nedeniyle istifa etti

İngiltere ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin gölge bakanı Imran Hussain, Parti Başkanı Keir Starmer'ın İsrail ordusunun saldırılarını destekleyen açıklama yapması ve Gazze'de ateşkesi daha güçlü desteklemek için 'gölge bakanlık' görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere ana muhalefet partisi İşçi Partisi'nin gölge bakanı Imran Hussain, Parti Başkanı Keir Starmer'ın İsrail ordusunun saldırılarını destekleyen açıklama yapması ve Gazze'de ateşkesi daha güçlü desteklemek için 'gölge bakanlık' görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İşçi Partisi Milletvekili Imran Hussain, dün gece geç saatte yazdığı istifa mektubunda İşçi Partisi'nin gölge bakanlığında 8 yıl boyunca çalıştığını vurgulayarak "Ancak son haftalarda, Gazze'de devam eden insani felakete ilişkin bakış açımın sizin benimsediğiniz tutumdan önemli ölçüde farklı olduğu açıkça ortaya çıktı.

Ben bu satırları yazarken geçen ay 1.400'den fazla İsrailli ve 10 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü. Bu şok edici ölüm sayısı, ayrım gözetmeyen saldırılar ve Gazze kuşatmasının devam etmesiyle daha da artacak" dedi.

'YORUMLARINIZDAN DERİNDEN RAHATSIZ OLDUM'

Hussain, İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer'a hitaben yazdığı mektubunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi Gazze'de bir ateşkes için daha güçlü ve özgür çalışmak istediğini vurgulayarak "Bu nedenle, pek çok kişi gibi ben de 11 Ekim 2023'te LBC'ye verdiğiniz bir röportajda İsrail ordusunun bu tür eylemlerini onaylıyor göründüğünüz yorumlardan derinden rahatsız oldum" ifadelerine yer verdi.

SAVUNMA HAKKI, SAVAŞ SUÇUNA DÖNÜŞEMEZ

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını açıkça kınadığının altını çizen İngiliz Milletvekili Hussain, "Her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ancak bu, hiçbir zaman sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku kasten ihlal etme veya savaş suçları işleme hakkı haline gelemez" dedi.

MUHALEFET GÖLGE KABİNESİ VE ÖNSIRA NEDİR?

İngiltere'de Gölge Kabine, Muhalefet Lideri tarafından hükümetteki kabineye alternatif olmak üzere seçilen ve üst düzey sözcülerden oluşan bir muhalefet parti milletvekili ekibidir. Gölge kabinenin her bir üyesi, kendi partileri için belirli bir politika alanında liderlik etmek ve ülke kabinesindeki mevkidaşlarını sorgulamak üzere atanır. Bu şekilde Resmi Muhalefet, kendisini 'gelecekteki alternatif bir hükümet' olarak sunmaya çalışır.

Bakanlar ve gölge bakanlar, Temsilciler Meclisi veya Senato'da ön sıralarda oturdukları için 'ön sıralarda oturanlar' (frontbench) olarak da adlandırılırlar.