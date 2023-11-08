İşçi Partisi Milletvekili İstifa Etti

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Imran Hussain, parti lideri Keir Starmer'ın İsrail-Filistin çatışmaları konusundaki açıklamaları ve Gazze'de ateşkes karşıtı söylemleri nedeniyle Çalışanlar İçin Yeni Anlaşmadan Sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti.

Hussain, X hesabında paylaştığı Starmer'a hitaben yazılmış istifa mektubunda 8 yıla yakın süredir partinin farklı gölge bakanlıklarında görev yaptığını ifade etti.

İşçi Partisi'nin gelecekte iktidara gelmesi halinde işçi haklarını geliştirmek adına partiye desteğini sürdüreceğini belirten Hussain, "Ancak geçen haftalar, benim Gazze'de devam eden insani krize bakış açımın sizin benimsediğiniz tutumdan oldukça farklı olduğunu ortaya çıkardı." değerlendirmesini yaptı.

Son bir ayda 10 binin üzerinde Filistinli ile 1400 İsraillinin öldürüldüğünü kaydeden Hussain, Gazze'de abluka ve ayrım gözetmeden yapılan saldırılar devam ettikçe bu sayıların daha da artacağına dikkati çekti.

Hussain açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" sözlerine atıfta bulunarak, "Bu kriz daha da büyürken BM Genel Sekreterinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin, BM kurumlarının, birçok hükümetin, Oxfam, Save The Children ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin savunduğu insani ateşkes talebinin güçlü bir destekçisi olmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

"Şu anki konumum göz önüne alındığında bunu ön sıralarda yapamayacağım açık." ifadelerini kullanan Hussain, akan kanın durması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkesin hayati olduğunu belirtti.

"Partinin ateşkes çağrısı yapması gerektiğine inanıyorum"

Gazze'de yaşananları "İnsani felaketten öte" şeklinde nitelendiren Hussain, bölgeye su, gıda, enerji ve ilaç girişlerini kesmenin toplu cezalandırma ve uluslararası hukuk ile Cenevre Konvansiyonu'nun ihlali olduğunu vurguladı.

Starmer'ın Gazze'ye su, gıda ve enerji girişini kesme konusunda İsrail'e hak verdiği radyo programını hatırlatan Hussain, "İkimiz de kan dökülmesini durdurmak istesek de, partinin daha da ileri gitmesi ve ateşkes çağrısı yapması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hussain, bir ülkenin kendisini savunurken sivilleri korumak, uluslararası hukuku ihlal etmemek ve savaş suçları işlememek yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, "BM Genel Sekreteri'nin de belirttiği gibi sivillerin korunması için insani ateşkesin sağlanması ile İsrailliler ve Filistinliler için iki devletli çözüm başlığı altında barışı sağlayacak kalıcı bir girişimin hayata geçirilmesi yolunda arka sıralardan baskı yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İşçi Partili Hussain, 24 Ekim'de yapılan parlamento oturumunda Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye, "Bu hükümetin (Gazze'deki) bu vahşeti ve katliamı kınaması için daha kaç bin masum Filistinlinin katledilmesi gerekiyor?" sorusunu yöneltmişti.

Belediye meclis üyeleri istifa etti

İşçi Partisi lideri Starmer, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ateşkes çağrısı yapmamakla ve İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştiriliyor.

Starmer'ın LBC radyosunda katıldığı programda İsrail'in Gazze'ye su, gıda ve enerji girişini kesmesine yönelik soruya verdiği, "İsrail'in bunu yapma hakkı var. Bu devam eden bir süreç. Tabii ki her şey uluslararası hukuka uygun olmalı." cevabı da parti içinde eleştirilmişti.

Parti, bu sözlerle ilgili yaptığı açıklamada, Starmer'ın üst üste sorulan sorulara yanıt verdiği ve söz konusu ifadelerin İsrail'in kendisini savunmasına yönelik soru için kullanıldığını belirtmişti.

Starmer da Galler'de yaptığı bir cami ziyaretinin ardından tepki çeken sözleriyle ilgili, "İsrail'in su, gıda, enerji ve ilaçların girişini kesmesini hiçbir zaman haklı bulmadığımı açıkça ifade ettim. Uluslararası hukuka uyulmalıdır." açıklamasını yapmıştı.

Parti üst yönetiminin İsrail lehine açıklamaları ve ateşkes çağrısında bulunmamasına en büyük tepki ise belediye meclis üyelerinden geldi.

Oxford'da meclis çoğunluğunu kaybeden İşçi Partisi, Burnley'de ise meclis başkanı dahil 11 meclis üyesinin istifasıyla sarsıldı. Ülke genelinde İşçi Partisi'nden istifa eden belediye meclis üyelerinin sayısı 30'u aştı.