İscehisar Kaymakamlığı'na yeni kaymakam atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile İscehisar Kaymakamlığı'na atanan Özlem Kılıçtürk görevine başladı. Kılıçtürk, Gazi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Daha önce çeşitli illerde görev yapan Kılıçtürk, Isparta'nın Senirkent ve Aksu ilçelerinde de Kaymakam vekili olarak görev yapmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan son vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi ile İscehisar Kaymakamlığı'na atanan Özlem Kılıçtürk görevine başladı.

Kaymakam Kılıçtürk, Gazi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümünden mezun oldu.

2020 yılında 108. Dönem Kaymakam adayı olarak Erzincan Valiliği'nde göreve başlayan Kılıçtürk, Denizli ve Kırıkkale'de mülkiye teftiş, Trabzon Yomra ve Muğla Ortaca'da ise Kaymakam Refikliği stajını yaptı.

Özlem Kılıçtürk ayrıca Kaymakam vekili olarak Isparta'nın Senirkent ve Aksu ilçelerinde görev yaptı.