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İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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İrlanda ve Norveç Dışişleri Bakanları Türkiye'ye geliyor

İRLANDA Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Türkiye'yi ziyaret edecek.

İRLANDA Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt tarafından 14-16 Haziran 2022 tarihlerinde Hatay ve Ankara'yı içeren bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyaret sırasında konuk bakanlarla bir araya gelecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile ikili ilişkilerinin yanı sıra, İrlanda ile Norveç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulması ön görülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

İrlanda Cumhuriyeti Türkiye Norveç Politika Haberler

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