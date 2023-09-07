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İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mccullagh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mccullagh'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Politika

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