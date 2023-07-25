İranlı yetkili: ABD, çevrimiçi platformları kullanarak diğer ülkelerin yönetimine müdahale ediyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin önde gelen çevrimiçi platformları diğer ülkelerin yönetimine müdahale etmek için kullandığını söyledi. Ahmediyan, uluslararası siber uzayın ABD'nin egemenlik alanı olarak görüldüğünü ve ulusal güvenlikle ilgili alanlarda diğer ülkelerin yönetimlerini etkilemeye çalıştığını belirtti.

TAHRAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ABD'nin önde gelen çevrimiçi platformları diğer ülkelerin yönetimine müdahale etmek için kullandığını söyledi.

İran Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre söz konusu açıklamayı, Pazartesi günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri 13. Toplantısı'nda yapan Ahmediyan, Google, Twitter ve Instagram gibi küresel internet platformlarına sahip olan ABD'nin bundan faydalanarak uluslararası siber uzayı kendi "egemenlik alanı" olarak gördüğünü ve özellikle ulusal güvenlikle ilgili alanlarda diğer ülkelerin yönetimlerini etkilemeye çalıştığını söyledi.

Ahmediyan, çoğunluğu Amerika kökenli olan internet platformlarının "izinsiz" faaliyetlerinin İran da dahil olmak üzere bazı devletlerde çeşitli güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtti ve her ülkenin siber alanlarının yalnızca kendi hükümetleri tarafından yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Ahmediyan, siber uzayda "tarafsız" uluslararası yasaların bulunmayışının ABD hükümetinin diğer ülkelerin iç işlerine karışmasına olanak sağladığını ve güvenliklerini tehlikeye atmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.