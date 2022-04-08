İranlı Üst Düzey Din Adamı, Viyana Nükleer Müzakerelerinde Batı'dan Somut Garantiler İstedi

TAHRAN, 8 Nisan (Xinhua) — İran'ın başkenti Tahran'ın geçici Cuma İmamı olarak görev yapan Kazım Sıddıki, Batı'nın olası bir nükleer anlaşma kapsamında İran karşıtı yaptırımları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmede "somut" güvenceler vermesi gerektiğini belirtti.

Yarı resmi Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Sıddıki, "Viyana müzakereleri konusunda, (yüksek) liderin karşı tarafa (Batı'ya) duyulan güvensizliği vurguladığını ve yaptırımların kaldırılması konusunda güvence ve onay alınması yönünde çağrıda bulunduğunu" bildirdi.

Haberde Sıddıki'nin, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Viyana müzakereleri sırasında yapılacak olası anlaşmada ABD'den "somut" güvenceler istemesi gerektiği ve halkın da tam olarak bunu istediği" şeklindeki sözlerine yer verildi. Sıddıki, nükleer enerjinin günümüz dünyasının ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek, ülkesinin barışçı nükleer faaliyetler sürdürme hakkı olduğuna işaret etti.

Resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan 2015 İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin Nisan 2021'den bu yana sekiz müzakere turu yapıldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler, İran ile JCPOA'nın geri kalan ülkeleri Çin, İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya tarafından düzenlendi. ABD, anlaşmaya varılmak üzere olunduğu bildirilen müzakerelere dolaylı olarak dahil oluyor.

Xinhua / Politika