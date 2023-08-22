İranlı Sünni din adamı Nakşibendi'nin tutuklanmasına tepki

İranlı Sünni din adamı ve Zahidan kentinin Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Sünni din adamı Mevlevi Fethi Muhammed Nakşibendi'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Zahidan Cuma İmamı İsmailzehi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsmailzehi, "Rasik kentinin muhterem Cuma İmamı Nakşibendi'nin ülke yöneticilerini, yaptıkları işlerden dolayı eleştirmesi nedeniyle tutuklanması, halkta hoşnutsuzluk ve olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Nakşibendi'nin ivedilikle serbest bırakılması herkesin faydasına olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rasik kentinin Sünni din adamı Nakşibendi "ülke yönetimini karalamak", "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" ve "halkı kışkırtmak" gerekçesiyle 20 Ağustos'ta tutuklanmıştı.