İranlı Sünni din adamı ayrımcılık iddiasında bulundu

İranlı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki Sünni vatandaşlara yapılan ayrımcılığı dile getirdi ve eşitlik çağrısı yaptı. İsmailzehi, hükümetin seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtti.

İranlı Sünni din adamı ve Zahidan kentinin Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki Sünni vatandaşlara "ayrımcılık" yapıldığını ifade etti.

İsmailzehi'ye ait sosyal medya hesabından paylaşılan habere göre, İranlı din adamı cuma hutbesinde, ülkedeki tüm mezhepler için "eşitlik" çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, dün ülkedeki Sünni din adamlarıyla yaptığı toplantıya işaret eden İsmailzehi, hükümetin seçimler öncesinde "Sünnilere verdiği sözleri yerine getirmediğini" söyledi.

İsmailzehi, Sünnilerden vali, bakan yardımcısı veya büyükelçi atanmasının da bu sözlerden olduğunu ancak tutulmadığını dile getirdi.

Sünni vatandaşların Tahran'da cami kurmalarına izin verilmediğini ifade eden İranlı din adamı, Sünni ibadethanelerin ve dini mekanlarının Sünnilerin yönetiminde olması gerektiğini belirterek hükümetin yalnızca denetlemesini talep etti.