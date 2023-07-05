İranlı siyaset bilimci toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili yorumu nedeniyle hapse mahkum edildi

İranlı siyaset bilimci Sadık Zibakelam'ın okullardaki toplu zehirlenme vakalarına ilişkin yaptığı bir yorum nedeniyle 1 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi. Zibakelam, karara itiraz ettiğini belirtti.

İranlı siyaset bilimci Sadık Zibakelam'ın okullardaki toplu zehirlenme vakalarına ilişkin yorumu nedeniyle 1 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Ülkenin önde gelen siyaset bilimcilerinden Zibakelam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran Ceza Mahkemesinin 1057'inci şubesi tarafından "siber alanda kamuoyunun aklını karıştırmak amacıyla yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla 1 yıl hapse çarptırıldığını duyurdu.

Cezanın ülkede çoğunlukla kız okullarında yaşanan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı bir yorumla ilgili olduğunu aktaran Zibakelam, karara itiraz ettiğini belirtti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen 75 yaşındaki Zibakelam, zaman zaman ülke yönetimine karşı eleştirel açıklamalar yapıyor.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den itibaren yaklaşık 6 ay genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, yetkililere olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması talimatı verdiğini belirtmişti. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin idamla yargılanacağını söylemişti.

Açıklamaların ardından ilk olarak 7 Mart'ta 5 eyalette düzenlenen operasyonlarda olaylarla ilgili olduğu şüphesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Vakaların önüne geçilememesine tepki gösteren öğrenci ve öğretmenler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto etmişti.