İran: 'Yurt dışında dondurulan döviz varlıklarımızın bir kısmı serbest bırakılacak'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Yurt dışında dondurulan döviz varlıklarımızın bir kısmı yakın zamanda serbest bırakılacak. Dondurulan döviz miktarının nasıl ve ne şekilde serbest bırakılacağına ilişkin anlaşmaya varıldı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında nükleer müzakereler ve İran'ın yurt dışında bloke edilen mal varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının son bulması gerektiğini ve bu çerçevede müzakerelere devam ettiklerini belirten Hatipzade, Devrim Muhafızları'nın ABD yaptırım listesinden çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkin soru üzerine, "ABD'nin İran'a yönelik tüm maksimum baskı politikalarının kaldırılması gerekiyor. Maksimum baskı, tüm unsurlarıyla ortadan kalkmalı. Washington yönetimi ile nükleer anlaşma çerçevesinde birden fazla konuştuğumuz konu var" dedi.

"ABD'den taahhütlerine bağlı kalacağına ilişkin olumlu bir mesaj hala alamadık"

Hatipzade, "Nükleer anlaşma hala canlı ve hayatta. Ancak ABD'den taahhütlerine bağlı kalacağına ilişkin olumlu bir mesaj hala alamadık. Washington yönetiminin alacağı siyasi karara göre anlaşma sağlanabilir. Maalesef, ABD yönetimi tüm enerjisini İran'a yönelik baskı ve yaptırımları arttırmaya harcıyor. Bizim için önemli olan ülke ekonomisinin canlanması ve ulusal çıkarlarımız korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında dondurulan döviz varlıklarımızın bir kısmı yakın zamanda serbest bırakılacak"

İran'ın yurt dışında bloke edilen mal varlığından bir kısmının serbest bırakılacağına ilişkin basında çıkan haberler hakkında konuşan Hatipzade, "Bu doğru. Yurt dışında dondurulan döviz varlıklarımızın bir kısmı yakın zamanda serbest bırakılacak. Dondurulan döviz miktarının nasıl ve ne şekilde serbest bırakılacağına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu çerçevede hafta sonuna kadar uzman bir heyet Tahran'a gelecek" dedi.

"Nükleer müzakereler için belirlenen kırmızı çizgiler dikkate alındı"

Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde İran Milli Güvenlik Kurulu ve Meclisin belirlediği kırmızı çizgileri göz ardı etmediklerini vurgulayan Hatipzade, "Nükleer müzakereler için belirlenen kırmızı çizgiler dikkate alındı. Eğer kırmızı çizgileri göz ardı etseydik aylar önce anlaşmaya varırdık. Ancak hala ABD tarafının taahhütlerine bağlı kalacağı bir noktaya ulaşmış değiliz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika