İran, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koydu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koydu

İhlas Haber Ajansı - Politika
İran, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

İran'da, Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el konuldu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a ait "Prudent Varrior" ve "Delta Poseidon" adlı 2 petrol tankerine el konulduğu belirtildi.

Yunanistan, daha önce İran'a ait 1 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title