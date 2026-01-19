Haberler

İran Yargı Erki Başkanı Ejei'den talimat: Terör dosyaları gecikmeden yargıya taşınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, terör eylemlerine karışan unsurlara ilişkin yargı sürecinin hızlandırılması ve adalet temelinde yürütülmesi talimatını verdi. Ejei, yargılamaların uluslararası alanda da takip edileceğini vurguladı.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, ülkede terör eylemlerine karışan unsurlara ilişkin dosyaların en yüksek hız ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, yargı makamlarına sürecin gecikmeden ve adalet temelinde yürütülmesi talimatını verdiğini söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan son olaylara ilişkin yargı sürecinin yeni başladığını söyledi. Güvenliğin sağlanması için güvenlik ve yargı kurumlarının yoğun çaba sarf ettiğini belirten Ejei, "Bu çabalara rağmen işimiz henüz bitmedi. Yaralanmış düşman hala İran halkına karşı komplolar peşindedir" ifadelerini kullandı.

"Kanunun öngördüğünden daha ağır uygulamalar kabul edilemez"

Ejei, ülkedeki son olaylarda terör eylemlerine karışan unsurlara ilişkin dosyaların en yüksek hız ve titizlikle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, yargı makamlarına sürecin gecikmeden ve adalet temelinde yürütülmesi talimatını verdiğini söyledi. İran Yargı Erki Başkanı Ejei, "Yetkili yargı makamları işlemleri hızlandırırken azami dikkat ve hassasiyet göstermeli, tek ölçüleri kanun ve adalet olmalıdır. Affa layık olmayan kişilere yersiz müsamaha adalete aykırıdır. Ayrıca kanunun öngördüğünden daha ağır uygulamalar da kabul edilemez" dedi.

"Yargı süreci sadece uluslararası alanda da takip edilecek"

Gözaltında bulunanların yargılama sürecinde gecikme olmayacağı mesajını veren Ejei, delilleri açık olan dosyaların hızla yargıya taşınacağını belirterek, "Zamanında yargılama ve cezalandırmanın caydırıcı etkisi göz ardı edilmemeli ve bu konuda kamuoyu da sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmeli. Son terör olaylarının faillerine ilişkin yargı süreci sadece ülke içerisinde değil uluslararası alanda da takip edilecek. ABD Başkanı, İsrail yönetimi ve bu olaylara destek verdiği ileri sürülen diğer aktörler de bu kapsama dahil edilecek. Elbette terör olaylarında rolü olmayan kişilere karşı İslami merhamet esasına göre muamele edilecek" şeklinde konuştu yapılacaktır" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu