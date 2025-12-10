İran'dan Venezuela'ya destek: "ABD'nin eylemleri uluslararası hukukun açık ihlalidir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ABD'nin asılsız gerekçelerle Karayipler'e ve Venezuela kıyılarına savaş filosu göndermesi, uluslararası hukukun açık ihlali olup küresel barış ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ittifakın korunması ve kalıcı dostluğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İran cumhurbaşkanı, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerini "yasa dışı" olarak nitelendirerek, "İran, Venezuela'yı gerçek bir dost ve müttefik olarak görmekte ve özellikle bu hassas dönemde her şartta desteklemektedir" dedi.

"ABD'nin eylemleri uluslararası hukukun açık ihlalidir"

Mesud Pezeşkiyan, Karayipler'deki gelişmeleri ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "ABD'nin asılsız gerekçelerle Karayipler'e ve Venezuela kıyılarına savaş filosu göndermesi, uluslararası hukukun açık ihlali olup küresel barış ve güvenliği tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Venezuela halkına destek mesajı

ABD karşısında Venezuela devleti ve halkının yanında olduklarını yineleyen Pezeşkiyan, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerini kınıyoruz. İran olarak her alanda iş birliğini geliştirmeye hazırız. Venezuela halkının birlik ve dayanışmasıyla mevcut sorunların aşılacağına inanıyoruz. Halkın birliği güçlendikçe düşmanları daha da umutsuzluğa düşecektir" şeklinde konuştu.

"ABD'nin eylemleri BM Şartı'na aykırı"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise görüşmede, ABD'nin adımlarını kışkırtıcı, gereksiz ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olarak tanımlayarak, "Venezuela halkı bugün geçmişe kıyasla daha güçlü ve daha birlik içinde. Her geçen gün barışa ve zafere ulaşmak için daha hazırlıklı hale geliyor. Kalkınma ve ilerleme yolumuzu sürdüreceğiz. ABD'nin Venezuela halkına yönelik asılsız iddiaları hem dünya kamuoyunda hem de halkımız arasında güçlü bir tepkiyle karşılandı" ifadelerini kullandı. - TAHRAN