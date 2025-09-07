İran ve Venezuela'dan ABD Tehditlerine Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin tehditlerine değinerek, "Bağımsız ve gelişmekte olan ülkelere yönelik güç kullanma tehdidi, BM Şartı'nın ihlali ve uluslararası barış için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm devletlerin hukuksuzluk ve güvensizliğin yayılmasını önlemesi gerekmektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve ABD ile yaşanan askeri gerilim sonrasında Karayipler bölgesindeki gelişmeler ele alındı. ABD'nin diğer ülkelere yönelik tek taraflı ve zorba girişimlerini sert bir dille kınayan Arakçi, Washington'un tehditlerine ilişkin, "Bağımsız ve gelişmekte olan ülkelere yönelik güç kullanma tehdidi, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali ve uluslararası barış ile güvenlik için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, sorumluluk sahibi tüm devletlerin mevcut kritik şartları doğru değerlendirerek hukuksuzluk ve güvensizliğin yayılmasını önlemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, İran'ın ABD'nin baskılarına karşı Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Venezuela'dan İran'a teşekkür

Bakan Gil ise, ülkesine yönelik yasa dışı ABD tehditlerinin arttığını belirterek, İran'ın BM Şartı'nı savunan ve ulusal egemenliğe saygıyı esas alan tutumundan dolayı teşekkür etti. Gil, Venezuela halkı ve hükümetinin bağımsızlık, egemenlik ve kendi geleceğini tayin hakkını güçlü bir şekilde savunacağını vurguladı. Ayrıca, BRICS ülkeleri ve Güney Amerika'daki devletlerin ABD'nin düşmanca eylemlerini kararlılıkla kınayacaklarına inandığını ifade etti.

ABD, Karayipler'de uyuşturucu teknesine saldırı düzenlemişti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Karayipler'de Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu bildirmişti. Rubio, "Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenlendi" açıklaması yapmıştı.

ABD'den "Endişelenmesi gereken tek kişi Nicolas Maduro'dur" açıklaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise teknenin vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, kartellere karşı askeri operasyonların devam edeceği mesajını vermiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını tekrarlamıştı. Hegseth, "Havada ve suda unsurlarımız var, çünkü bu bizim için ölümcül derecede ciddi bir görev ve sadece bu saldırıyla da bitmeyecek. Bu sularda kaçakçılık yapan ve narko terörist olduğunu bildiğimiz herkes aynı akıbete uğrayacak. Endişelenmesi gereken tek kişi Nicolas Maduro'dur. Kendisi fiilen bir uyuşturucu kaçakçılığı devletinin başıdır" demişti.

Saldırıda 11 kişi ölmüştü

ABD ordusunun tekneye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, teknede uyuşturucu ve Tren de Aragua (TDA) adlı kartel üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı. ABD ayrıca geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu göndermişti.

"Onları vururuz"

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta, uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar kapsamında Porto Riko'daki bir hava üssüne 10 adet F-35 konuşlandırıldığını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump Cuma günü yaptığı basın toplantısında ise geçtiğimiz hafta Venezuela'ya ait 2 F-16 savaş uçağının ABD Donanması'na ait Jason Dunham avaş gemisinin yakınından uçmasını "son derece provokatif bir hareket" olarak değerlendirmiş, "Eğer bizi tehlikeye atacak olurlarsa onları vururuz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN