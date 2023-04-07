İran ve Suudi Arabistan arasında Pekin'de tarihi anlaşma

İran ve Suudi Arabistan ortak mutabakat zaptı imzalayarak, iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden açılması, karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması ve ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması da dahil birçok konuda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İran ve Suudi Arabistan ortak mutabakat zaptı imzalayarak, iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden açılması, karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması ve ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması da dahil birçok konuda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. İki taraf arasında gerçekleşen görüşmede, Pekin'de imzalanan normalleşme anlaşmasının karşılıklı güven ve iş birliği içerisinde genişletilmesi ve anlaşmanın bölgenin istikrar, güvenlik ve kalkınmasına yardımcı olacak şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. İkili yapılan görüşme sonrası Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın da katılımıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin önünde bulunan tüm engelleri ortadan kaldırmaya yönelik iki ülke arasında 2001 yılında imzalanan güvenlik anlaşmasının ve yine iki ülke arasında 1998'de ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji, bilim ve kültür ile spor alanlarını kapsayan mutabakat zaptlarının uygulanması noktasında anlaşmaya vardı.

İmzalanan anlaşmada mutabık kalınan süre içinde iki ülkenin büyükelçiliklerinin ve Cidde ve Meşhed kentlerindeki konsolosluklarının yeniden açılması, karşılıklı olarak uçak seferlerinin başlatılması ve ülke vatandaşlarına vize verilmesinin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya yönelik birçok konuda anlaşmaya varıldı.

İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldı

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti. - TAHRAN