İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye ve Suriye arasındaki müzakere sürecine ilişkin, "İki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı çerçevesinde Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ile görüştü. Arakçi ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Faydalı ve olumlu bir görüşme oldu. Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konularını ele aldık. Her zaman Suriye halkının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

İsrail'in Gazze'de başlattığı savaşı Lübnan ve Suriye'ye taşımaya çalıştığını belirten Arakçi, "Siyonist İsrail rejiminin tehditleri karşısında Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü girişimi kınıyoruz. Siyonist İsrail rejimi uluslararası hukuku ihlal ederek işgalci politikalarını Lübnan ve Suriye üzerinden devam ettiriyor. BM'den beklentimiz rejimin saldırganlığını durdurması ve bu saldırıları kınamasıdır" şeklinde konuştu.

"Suriye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na davet edilmeli"

Suriye'nin Arap ülkeleri ile normalleşmesini olumlu karşıladıklarını belirten Arakçi, Suriye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) davet edilmesini teklif etti. Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelere değinen Arakçi, Türkiye ve Suriye arasındaki müzakere sürecinin barışçıl bir ortamda yapılması gerektiğini vurgulayarak, "İki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygı çerçevesinde Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Ülkemize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayız"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısına karşılık vereceklerini vurgulayan Arakçi, "Siyonist İsrail rejimi, İran konusunda yanlış bir hesap hatası yaptı. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayız. Yeri ve zamanı geldiğinde İsrail'e gereken cevabı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her türlü işgale karşı direneceğiz"

Suriye Dışişleri Bakanı Sabbagh ise İran'ın İsrail'e vereceği yanıtı meşru müdafaa hakkı olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin cezalandırılması gerekiyor. Her türlü işgale karşı direneceğiz ve bu konuda İran'ı destekliyoruz. ABD ve İsrail bölgede sınırları yeniden değiştirmeye yönelik adımlar atıyorlar" dedi. - TAHRAN