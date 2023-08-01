İran ve Suriye Arasındaki Anlaşmaların Uygulanması Ele Alındı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'nin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil, İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad el-Hatib ile iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'nin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil, İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad el-Hatib ile iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, resmi temaslar için Tahran'a gelen Suriyeli bakanlar Mikdad, Halil ve Hatib'den oluşan heyeti kabul etti.

Reisi, 3 Mayıs'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete değinerek özellikle ekonomi ve ticaret alanında varılan mutabakatların uygulanmasının önemine değindi.

Tahran ve Şam ilişkilerini değerlendiren Reisi, "Anlaşmaların tam olarak uygulanmasına ek yakın gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinde sonraki adımları göreceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad da bu gezinin atmosferinin daha önce İran'a yapılan tüm gezilerden farklı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanması için yapılan ekonomik görüşmeleri "çok olumlu ve sorunsuz" olarak nitelendirdi.

Mikdad, ülkesindeki son gelişmelere dair bilgi verirken Suriyeli bakanlar Halil ve Hatib de çeşitli alanlardaki anlaşmaların uygulanmasında alınan son tedbirlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Faysal Mikdad dün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmiş, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüşmüştü.

Diğer yandan, Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Samir el-Halil ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ın başkanlık ettiği İran-Suriye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılmıştı.