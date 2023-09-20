İran ve Rusya, bölge dışı güçlerin müdahalesini ele aldı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bölge dışı güçlerin bölgeye müdahalelerinin engellenmesi konusunu ele aldı. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede işbirliği de vurgulandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "bölge dışı güçlerin bölgeye müdahalelerinin engellenmesi konusunu" ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şoygu, İran'ın başkenti Tahran'daki resmi temasları kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kafkasya bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere ikili, bölgesel, uluslararası alanda iki ülkeyi ilgilendiren konular masaya yatırıldı.

İki üst düzey yetkilinin bölge dışı ülkelerin müdahalesini, bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın en büyük nedeni olarak yorumladığı ve bölgesel işbirliğinin bu ülkelerin müdahalesini sona erdirmek için en etkili yol olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Tarafların ayrıca ikili ilişkileri tüm alanlarda geliştirme ve terörle mücadelede işbirliği vurgusunda bulunduğu ifade edildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin resmi daveti üzerine beraberindeki bir heyetle dün Tahran'a giden Şoygu, Bakıri ile görüşmesinden sonra İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile de bir araya gelmişti.