İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Nükleer Programı Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın nükleer programını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, iki bakan ekonomik, ticari, turizm ve kültürel alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Özellikle Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle yaşanan insani felaket de gündeme gelirken, Filistin halkına insani yardım ulaştırılmasının önemi, saldırıların durdurulması ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesine yönelik planların engellenmesi gerektiği belirtildi.

İran'ın Nükleer programı görüşüldü

Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programı da ele alındı. İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde hak ve çıkarlarını savunma konusundaki temel tutumuna işaret eden Arakçi, ABD ve İsrail'in yasa dışı saldırılarını BM Şartı ve uluslararası hukuka ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) NPT üyesi ülkelerin haklarını koruma görevini hatırlatan Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yeni duruma uygun şekilde, İran'ın ajansla nasıl çalışacağını belirlemeye hazır olduklarını söyledi.

Mısır'dan destek açıklaması

Abdellaty ise, NPT'ye üye tüm ülkelerin, barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, İran'ın bu konuda sergilediği sorumlu ve ölçülü yaklaşımı takdir ettiğini belirtti. Abdulati ayrıca, Mısır'ın, İran ile UAEA arasındaki iletişim ve iş birliği süreçlerini kolaylaştırmaya ve desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

"Arakçi, Grossi ile bir araya gelecek"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Arakçi'nin Mısır ziyaretiyle ilgili detayları paylaştı. Bekayi, "Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Abdellaty ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, ABD ve İsrail'in yasa dışı saldırıları sonucu ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde, 25 Haziran 2025 tarihli Meclis yasası kapsamında İran ile UAEA arasındaki iş birliği konularını görüşmek üzere UAEA Başkanı Grossi ile bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

"İran ile Ajans arasında anlaşma yapılma ihtimali var"

İran basınına konuşan bir kaynak ise Arakçi'nin bugün UAEA Başkanı Rafael Grossi ile gerçekleştireceği görüşmenin önemli olduğunu söyleyerek, "Henüz kesinleşmiş olsa da, İran ile Ajans arasında anlaşma yapılma ihtimali var" ifadelerini kullandı. - KAHİRE