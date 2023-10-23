İran ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Filistinlilerin Zorunlu Göç Politikasına Karşı

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorunlu göç politikasına karşı olduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum ve insani yardım konuları ele alındı.

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorunlu göç politikasına "kesin olarak" karşı olduklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, telefonda görüştü.

İran ve Mısır dışişleri bakanları, görüşmede, Gazze'deki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'deki mevcut krizle ilgili uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Abdullahiyan, Kahire'nin çatışmayı durdurma ve Gazze halkına insani yardım gönderme çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Abdullahiyan, İran Kızılayı'nın Mısır üzerinden Gazze halkına insani yardım göndermeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail'in nihai hedefinin Gazze ve Batı Şeria'da yaşayanları "Mısır'ın Sina bölgesine ve Ürdün'ün bir bölgesine zorla göç ettirmek" olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "Aslında Tel Aviv, Filistinlilerin tarihi topraklarının dışında bir Filistin devleti kurmaya çalışıyor ancak direniş, Siyonistlerin (İsrail'in) hayallerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise İran'ın insani yardımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Filistin meselesiyle ilgili olarak İran ve Mısır dahil olmak üzere İslam ve Arap ülkeleri arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Şukri: "Biz, savaşın kapsamının genişletilmesine karşıyız ve Filistin halkının kendi topraklarında kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"Filistin halkının öldürülmesinin derhal durdurulması gerektiğinin" altını çizen iki bakan, görüşmede, Filistin'e insani yardım gönderilmesinin önemini ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorunlu göç politikasına da kesin olarak karşı olduklarını vurguladı.