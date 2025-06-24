İran ve Malezya Liderlerinden Ateşkes Vurgusu

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda yaptığı görüşmede, Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmediği sürece, İran'ın da ateşkesi ihlal etmeyeceğini belirtti. Pezeşkiyan, İran halkının direnişini ve diyalog isteğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesinde, "Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmediği sürece, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile yaşanan son gerilim ele alındı. Pezeşkiyan, görüşmede, "İran halkı, bazı sıkıntı ve serzenişlerine rağmen düşmanın saldırılarına karşı tek yürek ve tek ses olarak sonuna kadar direndi. Bu direniş, düşmanlar için çok ağır ve zor oldu" dedi.

Ateşkese bağlılık mesajı veren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmediği sürece, İran da ateşkesi ihlal etmeyecektir. Halkımızın meşru haklarını almak ve savunmak amacıyla diyaloğa ve müzakereye hazırız" ifadelerini kullandı.

"İsrail, İran'ın gücünü çok iyi anladı"

Malezya Başbakanı İbrahim ise İran'ın kendini savunma gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, "İsrail, İran'ın bu gücünü çok iyi anladı. Umarım barış ve istikrarın sağlanması için müzakereler bir an önce başlar ve sonuç verir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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