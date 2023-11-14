İran ve Macaristan Dışişleri Bakanları Filistin'deki Son Durumu Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durumu görüştü. Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumun baskı yapması gerektiğini vurguladı. Szijjarto ise İran ve Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişiminin devam edeceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki son durumu görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Abdullahiyan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, saldırılar nedeniyle Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini belirten Abdullahiyan, İsrail'in, Gazze'deki insanları, bombalayarak ve topluca katlederek tüm insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırılarının derhal durdurulması, acil ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve Gazze halkına insani yardım gönderilmesi imkanının sağlanması için uluslararası toplumun baskı yapması gerektiğini vurguladı.

İran ile Macaristan arasındaki ilişkilerin arttığına değinen Abdullahiyan, istişarelerin sürdürülmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından yapıcı olduğunu belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto da İran ve Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişiminin her yönüyle sürdürüleceğini ve teşvik edileceğini umduğunu ifade etti.

Szijjarto, ülkesinin Filistin'deki güncel gelişmelere ilişkin tutumunu da dile getirdi.