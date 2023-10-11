İran ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi. İslam devletlerinin İsrail'in kuşatma ve savaş suçuna tepki göstermesi gerektiğini belirten Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması ve Gazze'ye yardım gönderilmesi çağrısında bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Filistin halkını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, "İslam devletleri, ( İsrail'in) kuşatma ve savaş suçuna tepki göstermelidir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilk fırsatta toplanması gerektiğini yineleyen Abdullahiyan, Tahran'ın, İİT dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazze'ye ivedilikle su ve yiyecek gönderilmesi, İsrail'in uyguladığı ablukanın sonlandırılması için çaba gösterilmesinin önemini vurgulayan Abdullahiyan, işlediği savaş suçu nedeniyle Tel Aviv yönetiminin Arap Birliği tarafından kınanması gerektiğini ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da Filistin halkını her zaman savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Sabah, "Cumartesi günkü olayların ardından Kuveyt Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bundan sonra önemli olan; tüm tarafların gerilimi azaltmaları, sivillerin hayatını korumaları ve savaş çemberinin genişlemesini engellemeye çalışmalarıdır." dedi.

Kuveytli Bakan, ülkesinin Gazze'de barışın sağlanması için her türlü çabayı destekleyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.