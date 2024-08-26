İran ve Katar, Hamas ve Filistin direnişini desteklemeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Arakçi görüşmede, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, İran ve Katar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Katar'a İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür eden Arakçi, Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Al Thani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği savaşın engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır. Gazze'de her bir saatte insanlık suçu işlenmekte. Ancak yeri geldiğinde bir kişi için seslerini yükselten ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bazı ülkeler işlenen bu savaş suçları karşısında sessizliklerini koruyorlar" dedi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki insanlık dramı karşısında sessiz kalmalarını eleştiren Al Thani, "Katar olarak Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için tüm çabalarımızı göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda bölgede önemli bir oyuncu olan İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı rolünü de hesaba katıyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda İran ile iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN