İran ve Katar'dan Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani arasındaki telefon görüşmesinde, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ülke birliğinin korunmasının gerekliliği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yemen başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Yemen'in toprak bütünlüğü ve ülke birliğinin korunmasının gerekliliğini vurgulandı. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının da değerlendirildiği görüşmede, taraflar İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürmesi ve sivilleri hedef almasını kınadı. Ayrıca, uluslararası toplumun, taahhütlerine uyması için İsrail'e baskı yapması gerektiği, soykırım, işgal ve yayılmacı politikaların durdurulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

BAE destekli ayrılıkçılar, petrol zengini bölgede kontrolü ele geçirmişti

Yemen'deki gerilim, 3 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (STC) güçlerinin hükümet yanlısı birliklerle çatışmaların ardından petrol zengini Hadramut'un kontrolünü ele geçirmesiyle tırmanmıştı. STC, ele geçirdiği bölgelerden çekilme yönünde Suudi Arabistan'dan gelen çağrıyı reddederek Hadramut ve Mahra'nın doğu illerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtmişti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, STC'yi arabuluculuk çabalarına yanıt vermeye ve anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla çözmeye çağırmıştı. Suudi Bakan, "Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk çabalarına yanıt vererek gerilimi sona erdirmesi, iki bölgedeki (Hadramut ve Mahra) kamplardan güçlerini çekmesi ve buraları yerel yetkililere barışçıl bir şekilde teslim etmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki El Maliki de ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının dün Hadramut'taki STC mevzilerine yönelik saldırı gerçekleştirmesinin ardından konuşan El-Maliki, ülkede gerilimi azaltma çabalarını ihlal eden her türlü askeri hareketliliğe doğrudan ve derhal karşılık vereceğini belirtmişti. El Maliki söz konusu kararın, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Raşad El-Alimi'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (STC) bağlı silahlı unsurların insani ihlallerinin ardından Hadramut'taki sivilleri korumak için acil eylem talebine yanıt olarak alındığını söylemişti. El-Maliki, bu eylemlerin, Suudi Arabistan ve BAE'nin gerilimi azaltmak, STC güçlerinin çekilmesini sağlamak, askeri kampları Suudi destekli Yemen gücü olan Vatan Kalkanı Güçleri'ne teslim etmek ve yerel yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için devam eden ortak çabalarının bir parçası olduğunu vurgulamıştı. - TAHRAN