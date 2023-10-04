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İran ve Azerbaycan arasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular görüşüldü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Kafkasya bölgesindeki gelişmeler ve uluslararası konular ele alındı.