İran ve Azerbaycan arasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular görüşüldü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Kafkasya bölgesindeki gelişmeler ve uluslararası konular ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
Fars Haber Ajansına göre, Abdullahiyan, Halefov görüşmesi Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında gerçekleşti.
Görüşmede ikili ilişkiler, Kafkasya bölgesindeki gelişmeler ve uluslararası konular ele alındı.
Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da bugün Tahran'da resmi temaslarda bulundu.
Grigoryan, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'yle Tahran'da bir araya gelmişti.