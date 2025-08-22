İran ve Avrupa Ülkeleri Nükleer Anlaşmayı Görüşmek Üzere Telefon Görüşmesi Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransız, Alman, İngiliz mevkidaşları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde, 3 Avrupa ülkesinin BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma imkanı sunan "snapback" mekanizmasına başvurma konusunda hukuki ve ahlaki yetkiye sahip olmadığını belirterek, diplomasiye açık olduklarını vurguladı. Taraflar, nükleer ve yaptırımlar konularında görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'ın BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma imkanı sunan "snapback" mekanizmasına ilişkin tutumu ve Avrupa ülkeleri ile AB'nin bu konudaki sorumlulukları ele alındı. Arakçi, söz konusu ülkelerin mekanizmaya başvurma konusunda hukuki ve ahlaki yetkiye sahip olmadığını belirterek, Avrupa ülkelerini böyle bir girişimin sonuçlarına karşı uyardı. İran'ın diplomasi yolunu hiçbir zaman kapatmadığını vurgulayan Arakçi, halkın hak ve çıkarlarını güvence altına alacak her türlü çözüme açık olduklarını ifade etti. Avrupalı tarafların diplomasiye zaman kazandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uzatılması yönündeki önerisine de değinen Arakçi, bu kararın yalnızca BM Güvenlik Konseyi tarafından alınabileceğini, İran'ın bu sürece taraf olmadığını söyledi. Arakçi, buna rağmen böyle bir adımın sonuçları ve izlenecek yol konusunda Konsey'deki dost ülkelerle istişare ve görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İran-Avrupa görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

Görüşmede Avrupa tarafı, diplomatik çözüm için hazır olduklarını yinelerken, taraflar müzakerelerin gelecek hafta salı günü dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde devam etmesini kararlaştırdı.

Snapback mekanizması

İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın Avrupa'daki imzacıları olarak biliniyor. Söz konusu ülkeler, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle daha önceden uygulanan BM yaptırımlarının tekrar yürürlüğe girmesine imkan tanıyan "geri dönüş (snapback)" sürecini başlatmakla tehdit ediyor. - TAHRAN