İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, ikili ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinin önemine değinen Abdullahiyan, ülkesinin ekonomik, endüstri, teknoloji gibi birçok alanda ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

İran ve Afganistan İlişkileri ve Filistin Konusu Görüşüldü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, ikili ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Abdullahiyan, resmi temaslar çerçevesinde beraberindeki heyetle Tahran'a bulunan Birader ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Abdullahiyan ile Birader, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak nitelendirerek İslam ülkelerinin Filistin halkına desteği konusunu ele aldı.

Abdullahiyan, "Afgan halkına büyük acılar çektiren ABD'li işgalcilerin ülkeden ayrılmasından memnun" olduklarını belirterek Afganistan'ın bağımsızlığı, gelişmesi, halkının refahı ile istikrar ve güvenliğinin İran için çok önemli olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinin önemine değinen Abdullahiyan, ülkesinin ekonomik, endüstri, teknoloji gibi birçok alanda ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Abdullahiyan, İran'daki milyonlarca Afgan mültecinin varlığına dikkati çekerek göç konusunun ve mültecilerle ilgili sorunların ortak işbirliği ile planlanması ve yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Birader, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine değinerek Afganistan'ın İran transit yolları aracılığıyla dış ticaret ilişkilerini artırmak, ithalat ve ihracat için Çabahar ve Bender Abbas limanlarının kapasitelerinden daha fazla yararlanmak istediğini vurguladı.

Görüşmede, Afganistan geçici hükümetinin Ticaret, Maliye, Ulaştırma ve Havacılık bakanlarının yanı sıra iki ülkenin narkotikle mücadele yetkilileri de yer aldı.