İran ve ABD Arasındaki Nükleer Müzakerelerin İkinci Turu Tamamlandı

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan "nükleer" konulu ikinci tur müzakereler sona ererken, üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan "nükleer" konulu ikinci tur dolaylı müzakereler sona erdi. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre, Umman'ın arabuluculuğunda Roma'daki Umman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmeler planlandığı şekilde tamamlandı. Yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmelerin üçüncü turunun gelecek hafta yapılması bekleniyor.

"Taraflar, görüşmeleri cumartesi günü başmüzakereciler düzeyinde sürdürme konusunda anlaşmaya vardı"

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi ise ikinci tur müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İran ile ABD arasında, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda yapıcı bir atmosferde verimli dolaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar, dolaylı görüşmeleri önümüzdeki birkaç gün içinde teknik düzeyde yeniden başlatma ve ardından gelecek cumartesi günü başmüzakereciler düzeyinde sürdürme konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Tarafların beklentileri

Birinci ve ikinci tur görüşmeler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturmayı hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını isterken İran ise, nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunuyor. Tahran, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN