İran ve ABD Arasındaki Nükleer Müzakerelerde Üçüncü Tur Gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan "nükleer" konulu üçüncü tur dolaylı müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, müzakere ortamının ciddi ve yapıcı olduğunu vurgulayarak, "Bu, tüm anlaşmazlıkların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hem genel konularda hem de detaylarda hala görüş ayrılıkları bulunuyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan "nükleer" konulu üçüncü tur dolaylı müzakerelerin ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Üçüncü turda müzakerelerin önceki görüşmelere kıyasla çok daha ciddi geçtiğine dikkat çeken Arakçi, "Daha ayrıntılı ve teknik konulara girdik. Uzmanların katılımı da oldukça faydalı oldu. Ciddi bir ortamdan bahsederken, her iki tarafın da iradelerini ortaya koyduğunu ifade ediyorum. Ancak yalnızca irade yeterli değil. Başarı için her iki tarafın da taleplerinin karşılanması gerekiyor. Bazı anlaşmazlıklarımız oldukça ciddi, bazıları ise normal düzeyde" dedi.

"Görüşler yazılı olarak paylaşıldı"

Görüşmelere uzman heyetlerin katılımının son derece yararlı olduğunu belirten Abbas Arakçi, "Taraflar arasında defalarca yazılı olarak görüş alışverişi yapıldı. Müzakereler dolaylıydı ve teknik konular belirli bir dikkat gerektiriyordu. Çoğunlukla görüşler yazılı olarak paylaşıldı. Ardından onların ve bizim sorularımız oldu, yazılı olarak karşılıklı cevapladık" şeklinde konuştu.

"Hala görüş ayrılıkları bulunuyor"

Genel olarak müzakere ortamının ciddi ve yapıcı olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bu, tüm anlaşmazlıkların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hem genel konularda hem de detaylarda hala görüş ayrılıkları bulunuyor. Bir sonraki oturuma kadar başkentlerde bu anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair daha fazla değerlendirme yapılması planlanıyor. Umutluyuz ancak çok temkinli bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Dördüncü tur müzakereler haftaya yapılacak

Arakçi, müzakerelerin bir sonraki turunun gelecek Cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirterek, "Bir sonraki turun yeri ve detayları Umman tarafından belirlenecek. Görüşmeler mevcut düzeyde, benim ve Bay Witkoff'un katılımıyla, ayrıca uzmanların da yer alacağı şekilde devam edecek" dedi.

Bir sonraki turda UAEA'dan uzman katılacak

Müzakerelerde uzmanların katılımına ilişkin bilgi veren İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Konuşulacak konulara bağlı olarak gerekli uzmanları dahil ediyoruz ve bu tamamen doğal bir durum. Bir sonraki turda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) bir uzmanın da katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar daha teknik konulara girmeye başladık ve ilerledikçe gündemdeki konulara bağlı olarak ilgili uzmanlar da dahil olacak" diye konuştu.

"Sadece nükleer konular ele alınıyor"

Müzakerelerde sadece nükleer konuların ele alındığını belirten Abbas Arakçi, "Başka hiçbir meseleyi müzakerelere dahil etmiyoruz. Nükleer dediğimizde, İran'ın nükleer programına yönelik güven inşası ve bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını kastediyoruz. Üç tur boyunca da bu ilkeye bağlı kalındı" açıklamasında bulundu.

"İlerleyişten memnunum ancak temkinliyim"

İranlı Bakan, şimdiye kadar atılan adımlardan memnun olduğunu söylerken, "Şu an bulunduğumuz noktada, başka bir müzakere süreci olsaydı belki bu aşamaya gelmezdik. Müzakere sürecinden memnunum. Karşı tarafın da iradesinin olduğunu düşünüyorum ancak bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını zaman gösterecek. Temkinli bir şekilde umutluyum" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmaya varma yönünde ortak bir irade ortaya konuldu"

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinde, karşılıklı saygı ve kalıcı taahhütler temelinde bir anlaşmaya varma yönünde ortak bir irade ortaya konuldu. Temel ilkeler, hedefler ve teknik konular ele alındı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek ve bir sonraki üst düzey toplantı 3 Mayıs'a planlandı" dedi. - TAHRAN