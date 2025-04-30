İran ve ABD Arasındaki Müzakereler Roma'da Devam Edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakerelerin İtalya'ın başkenti Roma'da yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mayıs'ta ABD ile yapılacak dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin teknik ve lojistik nedenlerle İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşeceğini belirten Arakçi, "Müzakerelerin nerede yapılacağı üzerinde vakit harcamak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor" dedi.

Cuma günü üç Avrupa ülkesiyle toplantı yapılacak

Müzakereler öncesi Fransa, Almanya ve İngiltere ile cuma günü bir toplantı yapılacağını söyleyen Arakçi, "Üç Avrupa ülkesi bana göre benimsedikleri yanlış politikalar nedeniyle şu anda müzakerelerde daha az etkili bir konuma geldiler. Ancak bu durum bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Bu nedenle bir sonraki müzakere turunu onlarla Roma'da gerçekleştirmeye hazırız. Ayrıca bu konunun küresel bir anlayış çerçevesinde çözüme kavuşmasını istiyoruz. Avrupa ile müzakerelerimizi sürdürüyoruz ancak asıl görüşmeler şu anda ABD ile yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

ABD'nin İran'a yönelik son uyguladığı yaptırımların müzakere süreci için olumsuz bir mesaj verdiğini belirten Arakçi, "Müzakereler devam ederken karşı tarafın provokatif adımlar atması, onların bu sürece ne kadar ciddi yaklaştıklarını sorgulamamıza neden olabilir. Elbette ABD'deki farklı görüşler ve lobiler arasındaki ihtilafların farkındayız ve bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Zaten her müzakere, anlaşmazlıklar üzerine kurulur. Eğer bir ihtilaf olmasaydı, müzakere de olmazdı" açıklamasını yaptı.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Müzakerelerin ilk turu, Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılımı ile 12 Nisan'da Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmişti. 19 Nisan'da yapılan ikinci tur görüşmelerin adresi Roma olmuş, 26 Nisan'daki üçüncü tur görüşmeler için ise bir kez daha Maskat tercih edilmişti. - TAHRAN