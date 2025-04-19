İran ve ABD Arasında Nükleer Müzakereler Devam Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin yalnızca nükleer meselelerle sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Bizim için müzakerelerin amacı yalnızca İran'ın barışçıl nükleer programına güven sağlanması ve karşılığında da yaptırımların kaldırılmasıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İtalya'nın başkenti Roma'daki Umman Büyükelçiliği'nde yapılan ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından İran Devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Bugün yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Önceki görüşmede olduğu gibi, bu müzakerelerde de olumlu bir ilerleme kaydettik. Bu kez müzakerelerin hedefleri ve temelleri konusunda daha iyi bir anlayışa vardık" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilerek teknik düzeyde görüşmelerin başlaması konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Arakçi, "Bu hafta çarşamba günü, uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler Umman'da yapılacak. Teknik düzeydeki görüşmelerde uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, cumartesi günü tekrar Umman'da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeleri ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz" dedi.

"Kontrollü ve ihtiyatlı bir şekilde süreci devam ettiriyoruz"

ABD heyeti ile görüşmeler sırasında basında yer alan iddialara değinen Arakçi, resmi yetkililer dışında aktarılan her türlü bilgi ve iddiaya itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "ABD ile yürüttüğümüz dolaylı müzakereler tıpkı dini liderin ifade ettiği gibi dışişlerinin yaptığı ve takip ettiği işlerden sadece birisidir. Süreç doğal bir şekilde ilerliyor ve müzakereler konusunda heyecanlanmaya veya beklentileri artırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Müzakereler konusunda ne çok iyimseriz ne de çok fazla kötümser. Kontrollü ve ihtiyatlı bir şekilde süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Müzakerelerin amacı, İran'ın barışçıl nükleer programına güven sağlanıp yaptırımların kaldırılması"

Öte yandan İran basınına da konuşan Arakçi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin yalnızca nükleer meselelerle sınırlı olduğunu vurguladı. Arakçi, "Bizim için müzakerelerin amacı yalnızca İran'ın barışçıl nükleer programına güven sağlanması ve karşılığında da yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu konuda kararlıyız ve bu çerçevenin dışına çıkılması mümkün değildir. Şu ana kadar da ABD'liler bu prensibe uydular" açıklamasında bulundu.

Tarafların beklentileri

İlk ve ikinci tur görüşmeler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN