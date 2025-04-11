İran ve ABD Arasında Nükleer Görüşmelere Doğru

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İran arasında yapılacak nükleer görüşmelere ilişkin, "Diplomasiye gerçek bir şans veriyoruz. ABD, düşmanca söylemlerine rağmen alınan bu kararı iyi değerlendirmelidir" dedi.

İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile görüşmeler yarın Umman'da başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi niyet ve tam bir dikkatle diplomasiye gerçek bir şans veriyoruz. ABD, düşmanca söylemlerine rağmen alınan bu kararı iyi değerlendirmelidir" dedi.

Peşin hüküm vermediklerini ve öngörüde bulunmadıklarını vurgulayan Bekayi, "Cumartesi günü karşı tarafın niyetini ve ciddiyetini değerlendirip, bundan sonraki adımlarımızı buna göre atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önemli ve uygulanabilir teklifler hazırlandı"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı, ABD ile dolaylı görüşmeler için tam yetkiyle Umman'a gidiyor. Tahran, medya gösterisinden uzak gerçek, adil bir anlaşma yapmak istiyor. Önemli ve uygulanabilir teklifler hazırlandı. Washington bir anlaşma için kararlılık gösterirse anlaşmaya giden yol açık olacak" dedi.

İki ülke, yarın Umman'da İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler yapacak. İran resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafına ise Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık edecek. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi de arabulucu olarak görüşmelerde yer alacak. - TAHRAN