İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi ile Görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Tahran'da bir araya geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen Nournews'e göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

Görüşmede, bölgede ve Gazze'deki gelişmeler ile bu gelişmelere ilişkin iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Lavrentyev, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sunulmak üzere Putin'in mesajını iletti.