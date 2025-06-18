İran Uçakları Barış Görüşmeleri İçin Umman'a Gitti İddiası

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İsrail basını, İran'ın cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu üç uçağın, barış görüşmeleri için Umman'a gittiğini öne sürdü. Ancak İran Dışişleri Bakanı bu haberi yalanladı.

İsrail basını, İran'ın cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu 3 uçağın, barış görüşmeleri için İran'dan Umman'a havalandığını iddia etti.

İran- İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, uçuş takip uygulamalarında İran'dan Umman'a uçan 3 uçak tespit edildi. İsrail basını, İran hükümetine ait cumhurbaşkanlığı uçağının da dahil olduğu 3 uçağın, barış müzakereleri için Umman'a gittiğini iddia etti. Uçakların başkent Maskat'a iniş yaptığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Umman'a bir müzakere ekibi gönderildiği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, İran'ın Umman'a herhangi bir müzakere ekibi göndermediğini söyledi.

"Artık konuşmak için çok geç"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İran görüşmelere hazır ama artık konuşmak için çok geç. İsteklerimiz iki basit kelimeyle koşulsuz teslimiyet" ifadelerini kullanmıştı.

Umman'ın İsrail-İran çatışmaları öncesinde ABD ve İran arasında dolaylı nükleer konulu müzakerelere ev sahipliği yaptığı biliniyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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