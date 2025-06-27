İran, UAEA ile İş Birliğini Askıya Aldı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya almasının nedenlerini açıkladı. Grossi'nin tutumunu eleştiren Arakçi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanana kadar bu iş birliğinin durdurulduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Meclisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Grossi'nin, güvenlik önlemleri bahanesiyle bombalanan bölgeleri ziyaret etme ısrarı hem anlamsız ve hem de kötü niyetli olabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran İslami Şura Meclisi'nin UAEA ile iş birliğini askıya almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi, "İran Meclisi, nükleer faaliyetlerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini durdurma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin, geçmişte kapanmış nükleer meseleleri kasıtlı olarak yeniden gündeme taşıyarak Ajans'ın tarafsızlığını zedelediğini vurgulayan Arakçi, "Bu karar, Grossi'nin, Ajans'ın 10 yıl önce tüm geçmiş meseleleri resmen kapattığı gerçeğini gizlemedeki üzücü rolünün doğrudan sonucudur. Grossi, bu kasıtlı tutumuyla UAEA Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine siyasi amaçlı bir kararın kabul edilmesine zemin hazırlamış ve ayrıca İsrail ile ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca Grossi, mesleki sorumluluklarına şaşırtıcı bir şekilde ihanet ederek, UAEA'nın güvenlik kuralları ve tüzüğünün bu açık ihlallerini kınamaktan açıkça kaçınmıştır" dedi.

Arakçi paylaşımında, "UAEA ve Başkanı, yaşanan bu olumsuz durumdan tamamen sorumludur. Grossi'nin, güvenlik önlemleri bahanesiyle bombalanan bölgeleri ziyaret etme ısrarı hem anlamsız ve hem de kötü niyetli olabilir. İran, çıkarlarını, halkını ve egemenliğini korumak için gerekli her türlü adımı atma hakkını saklı tutmaktadır" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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