İran: "Düşman, İran adalarına saldırırsa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek"

İran Savunma Konseyi'nden muhtemel ABD saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Düşmanın İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırısı olursa, mevcut askeri uygulamalar çerçevesinde Basra Körfezi'ndeki tüm ulaşım yolları ve deniz hatlarına çeşitli deniz mayınları döşenecektir" denildi.

İran Savunma Konseyi, ülkenin nükleer ve enerji altyapılarına yönelik saldırılara karşı "misilleme" ilkesinin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi. Konsey tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıya karşılık olarak Dimona Nükleer Kompleksi'nin hedef alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, elektrik santralleri ve enerji altyapılarına yönelik her türlü saldırıya kesin ve yıkıcı bir şekilde karşılık verileceği vurgulanarak, söz konusu kararın gecikmeksizin uygulanacağı belirtildi.

" Basra Körfezi'ne mayın döşenecek"

ABD'nin Hark Adası'na muhtemel saldırılarına da değinilen açıklamada, "Düşmanın İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırısı olursa, mevcut askeri uygulamalar çerçevesinde Basra Körfezi'ndeki tüm ulaşım yolları ve deniz hatlarına, kıyılardan bırakılabilen yüzer mayınlar da dahil olmak üzere çeşitli deniz mayınları döşenecektir. Bu durumda yalnızca Hürmüz Boğazı değil, fiilen tüm Basra Körfezi uzun süreli olarak kapatılmış olacak ve bunun sorumluluğu saldırıyı gerçekleştiren tarafa ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Hürmüz'den geçiş İran ile koordinasyona bağlı"

1980'li yıllarda sınırlı sayıda deniz mayınının temizlenmesi için 100'den fazla mayın tarama gemisinin başarısız olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, düşman olmayan ülkeler için İran ile koordinasyona bağlıdır. İran halkı, silahlı kuvvetler ve yetkililer, dini liderin emrini canları pahasına yerine getirme konusunda kararlıdır" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı