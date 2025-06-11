İran Savunma Bakanı'ndan ABD'ye Sert Yanıt: Üsleri Hedef Alırız

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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD'nin nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda İran'a yönelik saldırı tehditlerine karşılık vererek, 'ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır, çünkü üsleri menzilimizde' dedi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD'nin nükleer anlaşma sağlanamadığı takdirde İran'a yönelik muhtemel bir saldırı düzenleyebileceğine dair açıklamalarına tepki göstererek, "Çatışma olması halinde ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır çünkü bölgedeki tüm üsleri menzilimizde. ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri dikkate almadan hepsini doğrudan hedef alırız" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD'nin nükleer anlaşma sağlanamadığı takdirde İran'a yönelik muhtemel bir saldırı düzenleyebileceğine dair açıklamalarına tepki gösterdi. Nasırzade, "Karşı tarafın bazı yetkilileri, eğer müzakereler sonuç vermezse işin çatışmaya varacağı ve kan döküleceği yönünde tehditlerde bulunuyor. Milletimiz ve silahlı kuvvetler adına temennim, müzakerelerin sonuç vermesi ve işin çatışmaya varmaması. Ancak, eğer müzakereler sonuç vermez ve bize bir çatışma dayatılırsa, kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizden fazla olacaktır" dedi.

"ABD üslerini hedef alırız"

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına da değinen Nasırzade, "Çatışma olması halinde ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır. Çünkü bölgedeki tüm üsleri menzilimizde. ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri dikkate almadan hepsini doğrudan hedef alırız" ifadelerini kullandı.

Rusya: "Hem Washington'a hem de Tahran'a pratik olarak da yardım etmeye hazırız"

ABD- İran arasındaki dolaylı müzakerelerin altıncı turu öncesi Rusya tarafından yapılan açıklamada İran'a iş birliğine hazır oldukları kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rus medyasına yaptığı açıklamada, bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini ve Moskova'nın pratik yollarla İran'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Ryabkov, "Hem Washington'a hem de Tahran'a sadece siyasi olarak değil, sadece müzakere sürecinde kullanılabilecek fikirler şeklinde değil, aynı zamanda pratik olarak da yardım etmeye hazırız. Örneğin, İran tarafından üretilen fazla nükleer malzemenin ihracatı ve daha sonra reaktörler için yakıt üretimine uyarlanması yoluyla yardım etmeye hazırız" dedi.

Altıncı tur 15 Haziran'da Maskat'ta yapılacak

ABD ve İran nisan ayından bu yana nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Dolaylı müzakerelerin 6'ıncı turu 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacak. Müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın ayrıca uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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